Maltempo, danni anche nel Locarnese

LOCARNESE – La Polizia cantonale comunica che il maltempo delle ultime ore ha colpito in particolare il Locarnese. Verso le 9 si sono registrati ingenti danni presso l'Aeroporto cantonale di Locarno-Magadino. Ad essere colpiti gli hangar della struttura. Uno di questi ha visto in parte scoperchiato e in parte crollato il tetto.

Pure diversi aerei risultano danneggiati. Non si lamentano feriti se non una persona che ha riportato leggere escoriazioni. Gli addetti al lavoro sono infatti riusciti a lasciare le strutture per tempo. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Locarno e gli addetti della sicurezza dell'Aeroporto. Si registrano in zona pure allagamenti e alberi caduti. A Tenero una pianta è finita su un bus, anche in questo caso senza causare feriti. Si registra inoltre la caduta di piante e rami in alcuni campeggi.

Si evidenzia che fenomeni simili sono ancora possibili per tutta la giornata in Ticino. In quest'ambito si raccomanda alla popolazione di fissare gli oggetti leggeri, spostare al coperto tutti gli altri oggetti e a non sostare nei pressi di piante e di corsi d'acqua.