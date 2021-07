INGHILTERRA – Scatta oggi il "Freedom Day" in Inghilterra. Tutte le restrizioni saranno revocate a partire dalla mezzanotte, nonostante l'aumento di contagi causati dalla variante Delta. Riaprono a pieno regime, quindi, stadi, discoteche e auditorium. Nuovamente consentito anche il servizio bar ed è stato revocato anche il limite per gli assembramenti. L'uso della mascherina non sarà più obbligatorio sui mezzi pubblici e nei negozi.