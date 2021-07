Botte in centro a Locarno, due giovani in manette

LOCARNO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 13.07.2021 sono stati arrestati un 24enne cittadino svizzero e un 24enne cittadino croato residenti nel Locarnese. Il fermo è scattato nel contesto di una serie di accertamenti per una lite avvenuta nella notte del 03.07.2021 in centro a Locarno con il coinvolgimento di più persone appartenenti a due opposte fazioni.

Le successive ricerche degli autori da parte di agenti della Polizia cantonale hanno infine portato all'identificazione, al fermo e all'arresto dei due 24enni (uno dei quali è stato nel frattempo scarcerato). Sono in corso accertamenti per chiarire ragioni, dinamica e responsabilità di quanto avvenuto nonché per identificare eventuali altre persone coinvolte.

Le principali ipotesi di reato sono quelle di lesioni gravi, subordinatamente semplici, aggressione, rissa e vie di fatto. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.