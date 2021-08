Non obbligo vaccinale ma controlli regolari: Ginevra inserisce i test per i sanitari non vaccinati

GINEVRA - Il personale sanitario che ha deciso di non vaccinarsi sarà testato regolarmente. La misura verrà introdotta a Ginevra, primo Cantone a fare una scelta simile. Quindi, nessun obbligo di vaccinazione (la percentuale di chi opera presso gli Ospedali universitari di Ginevra e ha ricevuto il vaccino è del 65%) ma controlli regolari.

"È responsabilità delle istituzioni non lasciare i malati vulnerabili nel dubbio in quanto a potenziali pericoli rappresentati dal personale curante non vaccinato che si occupa di loro", ha spiegato il consigliere di Stato ginevrino Mauro Poggia in un’intervista al settimanale GHI.