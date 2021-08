Frontalieri in aumento a livello nazionale

CONFINE – La statistica dei frontalieri relativa al secondo trimestre 2021 è ora disponibile. Alla fine di giugno, il numero di frontalieri stranieri con un permesso per frontalieri (permesso G) attivi in Svizzera era pari a circa 348 000. Il loro numero complessivo è aumentato di 2,2% rispetto al secondo trimestre 2020.

Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (55,1%), mentre il 23,6% e il 18,0% rispettivamente in Italia e in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è salito da 310 000 nel secondo trimestre 2016 a 348 000 nel secondo trimestre 2021, il che corrisponde a un incremento del 12,2%.

I frontalieri, secondo i dati dell'Ufficio di statistica ticinese, rappresentano il 30% degli occupati nel cantone.

La statistica dei frontalieri è stata oggetto di revisione, ciò che comporta il ricalcolo dei risultati a partire dal 2019. I risultati di questo periodo rimangono provvisori.