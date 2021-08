LUGANO – "Sono profondamente colpito dalla morte di Marco Borradori, caro amico fin dal liceo". Con queste parole il consigliere federale Ignazio Cassis si è espresso sui social in merito alla morte di Marco Borradori.

"La sua – continua – è una perdita non solo per la politica di Lugano e del Ticino, ma anche per me personalmente. Mi stringo nell’affetto a tutti i suoi cari, a cui porgo le mie più sentite condoglianze".