“Taxi Ticino”, il Blick fa le pulci ai voli di Cassis

BERNA – Ignazio Cassis è il consigliere federale che ha volato di più nel 2021. E la metà dei voli hanno coperto la tratta Berna-Lugano. È quanto svela il Blick, dopo aver setacciato i dati del Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC), in un articolo riportato da ticinonews.ch. Intanto voci di Palazzo hanno già soprannominato il il jet del Consiglio federale, in particolare il Falcon 900EX, “Taxi Ticino”.

È pur vero che ci si aspetta che il ministro degli affari esteri viaggi più spesso dei suoi colleghi. L’anno scorso, infatti, Cassis ha effettuato numerosi viaggi in oltre 20 Paesi, tra cui Libia, Thailandia, Francia. Ma la tratta Berna-Lugano sembra particolarmente gettoata. Secondo il Blick, sabbero almeno 10 i voli effettuati dal consigliere federale per tornare nel suo Cantone d’origine, per un totale di 156 ore trascorse in cielo con il Falcon 900EX. Va considerato, d’altra parte, che Cassis ha il più lungo viaggio da compiere per tornare a casa rispetto agli altri consiglieri federali, e che gli orari dei treni spesso non sono comodi. Ma, potrebbe far notare qualcuno, ha pur sempre la sua residenza di Berna a disposizione.

Ecco infine gli altri consiglieri “frequent-flyer”: al secondo posto per numero di voli effettuati nel 2021 troviamo Guy Parmelin, presidente in carica lo scorso anno. Al terzo Ueli Maurer. All’ultimo posto della classifica, con solo 11 ore di volo, Viola Amherd, responsabile del Dipartimento della Difesa. Dopo la fine della pandemia, gli otto velivoli della flotta a disposizione del Consiglio federale hanno trascorso piùu tempo in cielo, totalizzando 462 ore di volo nel 2021, rispetto alle 185 ore del 2020 e alle 554 nel 2019.