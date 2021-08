"Era il sindaco di tutti"

*Dal profilo Facebook di Paolo Beltraminelli

La commozione è grande, riesco a stento a trattenere le lacrime. Marco, un amico già dal liceo e poi collega di Consiglio di Stato non c’è più, ci ha lasciati così improvvisamente che non abbiamo neppure avuto il tempo di salutarlo. Non aveva una famiglia sua, la sua famiglia era la gente, erano le cittadine e i cittadini che hanno sempre visto in lui una sicurezza, un punto di riferimento, un amico.

Era il Consigliere di Stato prima e poi il Sindaco di tutti, con un’umanità straordinaria! Lo trovavi ovunque, sempre gentile con tutti, pronto all’ascolto e sorridente, trovava sempre le parole giuste e aveva la capacità davvero unica di trovare il consenso anche nelle situazioni più difficili.

Mi mancherà, mancherà a molti, mancherà a Lugano, ma resterà nei nostri cuori. Buon viaggio caro Marco voglio ricordarti così allegro e spensierato tra i ragazzi in occasione dell’inaugurazione del nuovo Oratorio di Lugano. Riposa in pace.

Al fratello Mario e a tutti i parenti sincere condoglianze.

*Già Consigliere di Stato