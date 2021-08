Sono passati sei giorni dalla scomparsa di Giusep Casut. Quell'email alle 7 e l'auto lasciata al lavoro...

LUGANO - Dalla mattina del 16 agosto, quindi ormai da sei giorni, non si hanno più notizie di Giusep Casut. I familiari hanno ripostato sue foto sui social, chiedendo di continuare a cercarlo.

E a tio.ch hanno spiegato le misteriose circostanze della scomparsa del 70enne di Montagnola.

Si è recato come ogni mattina nel suo ufficio di fronte all'autosilo Balestra, in via Balestra. Quella mattina era solo, il collega e la segretaria erano in ferie.

Alle 7 ha inviato un'email. Questa è l'ultima traccia: da lì, più nulla.

L'auto è stata ritrovata dove l'aveva parcheggiata quella mattina, andando al lavoro.

I connotati di Giusep Casut: di carnagione bianca, sui 65/70 anni, corporatura media, alto 173 centimetri, 78 chili, viso ovale/rotondo, occhi grigi chiari, capelli grigi/bianchi chiari brizzolati e corti. Porta i baffi. La mattina è uscito indossando pantaloni in cotone scuro, una camicia oppure una polo a maniche corte.