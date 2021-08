Nel prossimo weekend torna 'Caseifici aperti'. In Ticino ci sono 200 caseifici, in un anno si producono 1'600 tonnellate di formaggio

BELLINZONA - La Sezione dell’agricoltura, coadiuvata da Alpinavera, ricorda con piacere che sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 si svolgerà l’ottava edizione della rassegna agroalimentare “Caseifici aperti”: dalle ore 10 alle ore 17, le 8 aziende coinvolte apriranno al pubblico le loro porte.

Il Cantone Ticino può vantarsi di avere una produzione casearia ricca, variegata e di alta qualità: i caseifici sono infatti poco meno di 200 – di cui circa un centinaio sugli alpeggi, circa un’ottantina di trasformatori in azienda e circa una decina di caseifici che acquistano latte da terzi – per una produzione annua di circa 1'600 tonnellate di formaggio, che rappresenta quasi i ¾ del latte prodotto.

Proprio per promuovere e mettere in valore questa importante produzione, permettendo altresì ai piccoli produttori artigianali di entrare in rete tra di loro e con un vasto pubblico, la Sezione dell’agricoltura, con il coinvolgimento della Conferenza agroalimentare, promuovono la rassegna agroalimentare “Caseifici aperti”.

Come già confermato dagli stessi organizzatori, l’evento Caseifici Aperti si potrà svolgere anche quest’anno, conformemente alle normative dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

La rassegna agroalimentare, giunta all’ottava edizione, è pertanto pronta ad aprire le sue porte: questo fine settimana, sia sabato che domenica dalle ore 10 alle ore 17, gli amanti dei prodotti caseari potranno infatti visitare liberamente gli otto caseifici che hanno aderito all’iniziativa.

I caseifici, sparsi sull’intero territorio cantonale, offriranno un programma variato, volto a valorizzare le loro attività e i loro prodotti con il Marchio Ticino regio.garantie: accanto alle degustazioni di diversi prodotti tipici (formaggini, büscion, yogurt, formaggella, affettati, gelati artigianali), sarà anche possibile visitare le strutture, partecipare a giochi e attività e assistere alla produzione di diversi prodotti genuini. In questo modo, i sapori tipici del nostro territorio si coniugheranno con i saperi legati alla produzione, mettendo in valore le più antiche tradizioni ticinesi. L’elenco dei caseifici e il programma dettagliato della rassegna è consultabile sul sito www.caseificiaperti.ch.

La rassegna “Caseifici aperti” è organizzata anche quest’anno con la collaborazione di Alpinavera, un progetto cofinanziato dalla Confederazione volto alla promozione dei prodotti regionali di qualità per i Cantoni Ticino, Grigioni, Uri e Glarona, che dal 2019 ha messo in calendario la manifestazione anche negli altri tre Cantoni.