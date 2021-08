Il vaccino Pfizer ottiene l'approvazione definitiva della FDA

NEW YORK - La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato definitivamente il vaccino contro il Covid della Pfizer. Sinora come noto lo stesso veniva somministrato grazie a un’autorizzazione d’emergenza.

Si tratta del primo vaccino anti Covid a ricevere l'approvazione definitiva. Essa è stata assegnata grazie a dati aggiornati di esperimenti clinici, tra cui follow-up di più lunga durata, con la sicurezza e l’efficacia valutati in oltre 40 mila persone.

"Mentre milioni di persone hanno già ricevuto in sicurezza i vaccini contro la COVID-19, riconosciamo che per alcuni l’approvazione della FDA può ora instillare ulteriore fiducia per farsi vaccinare", ha detto il commissario ad interim della Food and Drug Administration Janet Woodcock.