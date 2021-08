Da novembre vaccino obbligatorio per i membri degli equipaggi di Swiss

BERNA - Swiss introdurrà il vaccino obbligatorio per tutti i membri dei suoi equipaggi a partire dal 15 novembre: l'annuncio è arrivato oggi, e ricalca quello di altre compagnie di volo.

“Applicare due pesi e due misure al personale vaccinato e non vaccinato renderebbe troppo complessa la pianificazione, al punto che sul lungo termine la compagnia non potrebbe più assicurare il corretto svolgimento delle sue operazioni aeree", spiega Swiss, che aggiunge come la misura è possibile grazie a delle clausole del contratto collettivo del personale di cabina.