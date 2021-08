Denti: "Attualmente il clima favorisce un controllo dei contagi, ma fra qualche settimana..."

BELLINZONA - Ieri Patrick Mathys ha annunciato che la Svizzera sta entrando nella quarta ondata di Coronavirus. Concorda con lui il presidente dell'Ordine dei Medici ticinese, Franco Denti.

“Era un decorso attendibile ma va detto che il numero delle persone vaccinate è ancora troppo basso per garantire una copertura migliore e un far fronte all’autunno e inverno", ha detto a ticinonews.ch. "Non possiamo stare sereni. La quarta ondata è dietro l’angolo. Attualmente abbiamo ancora un clima che favorisce un certo controllo dei contagi, diverso sarà il discorso tra qualche settimana".

A suo avviso servono più vaccinazioni, sono ancora troppo basse fra gli aiuti domiciliari e il personale sanitario. Ritiene che il medico di famiglia o il pediatra possono vaccinare di più dei centri, e sottolinea anche l'importanza della vaccinazione in farmacia, che è stata sinora un successo.