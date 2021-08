De Rosa: "L'estensione del certificato Covid è il minore dei mali di fronte a quanto abbiamo passato"

BELLINZONA - L'altro giorno Manuele Bertoli aveva detto che il Consiglio di Stato non sapeva ancora che posizione prendere nella consultazione sull'estensione dell'obbligo del certificato Covid anche per attività come andare al ristorante. I cinque Ministri ne stanno discutendo. Raffaele De Rosa è preoccupato e lo ha detto a ticinonews.ch. spiegando che la quarta ondata, con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, è ormai sempre più probabile.

"Estendere l'obbligatorietà del certificato Covid è il minore dei mali a fronte di tutto quello che abbiamo passato in questo anno e mezzo e sapendo quanto la diffusione del virus possa mettere sotto pressione le strutture ospedaliere”, ha aggiunto, rivelando così la sua opinione personale sul tema.

Non si sbilancia su nuovi lockdown ma fa notare che diversamente da mesi fa ora c'è il vaccino, "che permette di ridurre le ospedalizzazioni e i decorsi gravi della malattia".