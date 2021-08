Quando gli Articolo 31 cantavano di un "virus che l'HIV in confronto sembra un raffreddore"

MILANO - A volte sono i Simpson, pensiamo a Trump alla Casa Bianca. A volte sono canzoni o film. Succede che in testi o scene ci si dica "ma come facevano a saperlo?". Accade anche con la canzone degli Articolo 31, "2030" era il 1996. J Ax, noto a molti non solo come rapper ma anche come personaggio televisivo, faceva ancora parte del suo.

Il testo parla di come si vede il 2030: con la tecnologia che scavalca i sentimenti, in pratica. Però alcune frasi paiono riferite al momento attuale, col Covid e i certificati.

Ecco i passaggi: "Si esce con la maschera antigas, sull'autobus, c'è la business class, e per entrare in chiesa (uhuu), ci vuole il pass", all'inizio.

Poi: "C'è un virus che si prende tramite il sudore, e in 90 ore si muore, l'HIV in confronto sembra un raffreddore, è un esperimento bellico sfuggito e il risultato è che nessuno fa l'amore". Il Coronavirus non si prende col sudore ma il riferimento fa balzare sulla sedia.

Guarda il video