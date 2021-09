Hotel chiuso per contagio di dipendenti: "Erano quasi tutti vaccinati. E sono stati peggio degli altri"

L'AQUILA - "Erano praticamente tutti vaccinati. E devo dire che sono stati molto peggio degli altri". Parole pesanti quelle del titolare di un hotel in Provincia de L'Aquila.

Il suo hotel è chiuso a causa di 12 contagi tra i suoi dipendenti. "Non è venuto un solo medico, solamente persone co le tute mimetiche e le protezioni anti Covid", ha raccontato a Rai3. Tutto è partito da alcuni malesseri. Il titolare ha predisposto il tampone per tutti i collaboratori, trovando 12 positivi.

I turisti sono fuggiti: "Non hanno pensato ai rimborsi, hanno preso le valigie e in un'ora e mezza, due, sono andati via. Avevo chiesto loro di aspettare, dicendo che sarebbero arrivate le autorità sanitarie a dire cosa fare, ma nulla".

"Pensavamo fosse un gioco, vedevamo quel che succedeva come qualcosa che non poteva toccare a noi", ha aggiunto amareggiato. "E invece... Posso dire che è stato mortificante e che abbiamo avuto un sacco di paura, eravamo terrorizzati".