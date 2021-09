'Caseifici aperti' è stato un successo!

BELLINZONA - Nel fine settimana l’edizione 2021 della rassegna agroalimentare “Caseifici Aperti” ha suscitato un grande interesse. La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ringrazia i partecipanti, così come i caseifici e le aziende agricole che hanno aperto le proprie porte al pubblico.

La rassegna agroalimentare “Caseifici Aperti” è una vetrina privilegiata, che permette di promuovere e mettere in valore la variata nonché pregiata realtà casearia ticinese, importante tassello dello sviluppo economico delle regioni periferiche e della gestione anche paesaggistica del territorio cantonale.

Anche quest’anno la manifestazione, svoltasi nel fine settimana appena trascorso, ha suscitato un grande interesse da parte del pubblico. Quest’ultimo, infatti, ha sfruttato le giornate di sabato e di domenica per visitare le strutture aperte per l’occasione in Ticino.

Gli otto caseifici che hanno aderito all’iniziativa, sparsi su tutto il territorio cantonale, hanno proposto attività varie, apprezzate dai visitatori, soprattutto laddove era possibile assistere alle dimostrazioni di come vengono preparate, ad esempio, la mozzarella ticinese oppure la formaggella.

La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ringrazia le aziende partecipanti e i partner che hanno reso possibile l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento.