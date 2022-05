Sandro Destefani nuovo Direttore dei Servizi generali del Dipartimento del territorio

BELLINZONA - Nella sua seduta settimanale, il Consiglio di Stato ha nominato Sandro Destefani quale nuovo Direttore dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, in sostituzione di Loris Bianchi, che passerà al beneficio della pensione con effetto 1°giugno 2022. Sandro Destefani mantiene inoltre la precedente funzione di Coordinatore dipartimentale.

Classe 1965, Sandro Destefani è laureato in scienze economiche ed è domiciliato ad Aranno. Nel 1993, dopo un’esperienza nel settore privato, entra alle dipendenze dell’Amministrazione cantonale, dapprima presso i Servizi generali del Dipartimento del territorio nella funzione di economista, in seguito, nel 1998, quale Capo dell’Ufficio del controlling e dei servizi centrali. Dal 2013 è membro dello Staff di Direzione del Dipartimento del territorio. Nel 2017 passa al Dipartimento delle finanze e dell’economia come Capo della Sezione delle finanze. Il 2019 segna il suo ritorno al Dipartimento del territorio dove assume la direzione della Divisione dell’ambiente e il coordinamento del Dipartimento.

“Durante questi anni – si legge nel comunicato stampa - il signor Destefani ha maturato una trentennale esperienza all’interno dell’Amministrazione cantonale, in buona parte in funzioni dirigenziali, presso il Dipartimento delle finanze e dell’economia e in particolare al Dipartimento del territorio, profilandosi nella gestione amministrativa e finanziaria, nel coordinamento dipartimentale e nella gestione e valorizzazione delle risorse ambientali, in questi ultimi tre anni alla testa della Divisione dell’ambiente”. “Nella sua nuova funzione – prosegue la nota - oltre al coordinamento dipartimentale, Sandro Destefani avrà il compito di dirigere i Servizi generali del Dipartimento nei diversi ambiti: dalle attività giuridico-amministrative e finanziarie a supporto della Direzione e delle altre Divisioni, al coordinamento delle procedure edilizie cantonali e di quelle relative alle opere stradali. Rientrano nella sua area di competenza anche la gestione delle proprietà demaniali e l’aeroporto cantonale, le attività di vigilanza in materia di commesse pubbliche e di consulenza nel campo dei lavori sussidiati, nonché le attività di geoinformazione e di gestione di sistemi informativi territoriali di competenza del Dipartimento del territorio”.

Il Consiglio di Stato coglie inoltre l'occasione per ringraziare l’avv. Loris Bianchi, che terminerà a fine maggio 2022 la sua attività in seno all’Amministrazione cantonale, per l’importante lavoro svolto in questi 35 anni di carriera, di cui 20 quale Capo della Sezione amministrativa immobiliare e 8 alla direzione dei Servizi generali del Dipartimento del territorio.