Nuovi orizzonti gastronomici al Ristorante Montalbano di Stabio

STABIO – Il Ristorante Montalbano by Mirko Rainer di Stabio non smette di stupire a tre mesi dalla riapertura. Dopo il passaggio sotto la guida dell’oste Mirko Rainer e il rinnovato restyling degli spazi, il Montalbano ha il piacere di annunciare "un importante arrivo alla guida della sua brigata di cucina", uno chef che si scopre avere molte affinità con Rainer: entambi alti 1,70 m per 68 kg , uno nato in montagna e l’altro che ha vissuto a lungo sulle montagne, entrambi con la passione per la caccia, per la cucina e per il buon vino e sempre alla ricerca della qualità nelle evoluzioni enogastronomiche.

Due visioni complementari alimentate dalla medesima passione, che dopo molti anni di conoscenza, rispetto e stima reciproca, hanno deciso di unire le forze per rendere il Montalbano la perla del Mendrisiotto. A svelare con entusiasmo il nome del nuovo chef è proprio Mirko Rainer: "Sarà Andrea Bertarini colui che contribuirà ad aprire un nuovo orizzonte gastronomico per quello che è un vero e proprio gioiello del Mendrisiotto. Io e Andrea condividiamo, insieme ai Mastri Salumieri Rapelli, la cultura del buon cibo e l’amore per il territorio, e soprattutto lavoriamo con lo sguardo rivolto al futuro del Montalbano."

Un cambiamento che è anche un passaggio di consegne da parte dello chef Luigi Aceto che, dopo aver contribuito alla riapertura del Montalbano, ha deciso, per motivi personali, di intraprendere una nuova via. "Tengo molto a esprimere il mio profondo senso di gratitudine per Luigi, che da molti anni è un amico e un collaboratore competente e fedele. Insieme abbiamo condiviso parecchie avventure e sono sicuro che avrà un nuovo brillante percorso", sottolinea Rainer.

Dal 1° settembre 2021, lo staff del Montalbano è al completo delle sue forze con i suoi collaboratori validi pronti ad andare incontro a una stagione culinaria ricca di novità e aspettative. La collaborazione tra Rainer e Bertarini punterà all’esaltazione della qualità sia in sala sia in cucina.

Oggi come allora, il Ristorante Montalbano by Mirko Rainer è il luogo dove celebrare la cultura gastronomica e le eccellenze del territorio e dove condividere il buono della vita.

Nato nel 1982, Andrea Bertarini ha conquistato all'età di 29 anni la stella Michelin al ristorante Conca Bella di Vacallo e nel 2017 è stato premiato come miglior chef emergente del Ticino per la guida GaultMillau. Ha lavorato anche all'Hotel Ristorante Lac a Melide.