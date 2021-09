Chiasso, uomo folgorato sul tetto di un vagone

CHIASSO – La Polizia cantonale comunica che ieri, poco prima delle 21.30, si è verificato un grave infortunio presso la stazione ferroviaria di Chiasso. Un uomo che si trovava sul tetto del vagone di un treno proveniente dall'Italia, per motivi e modalità che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto folgorato dalla scarica sprigionatasi dalla linea di contatto delle ferrovie.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM), personale del Care Team FFS e i soccorriti del SAM che, dopo aver prestato le prime all'uomo, l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l'uomo, per cui sono in corso accertamenti per stabilirne l'identità, avrebbe riportato gravi ferite.