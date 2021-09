Diminuiscono ancora gli ospedalizzati in Svizzera: 53 i nuovi ricoveri

BERNA - Rispetto a ieri, più contagi ed anche più test. Sono 3'550 i nuovi casi di Coronavirus in Svizzera, su oltre 34mila test effettuati, con un tasso di positività del 10,19%.

I decessi sono 7, ieri erano stati 9.

Per quanto riguarda i ricoveri, se ne registrano 53 contro gli 80 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 21'081 persone in isolamento e 22’894 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. Non c'è nessuno che deve sottostare alla misura perchè di ritorno da un Paese a rischio.