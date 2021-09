Dopo il certificato: chi corre a vaccinarsi e chi cerca di prendere il Covid

BELLINZONA - Molti ticinesi si sono iscritti alla vaccinazione per evitare le restrizioni che comporterebbe non avere il certificato Covid.

Le iscrizioni giornaliere infatti per ricevere le dosi sono state quasi il triplo rispetto al solito: se la media era di circa 250 al giorno, ieri sono state 757. Al CdT Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha detto che il boom era atteso.

C'è anche chi, invece, non vuole vaccinarsi e cerca di contrarre volontariamente il Covid. In Svizzera Interna sono numerosi i messaggi di persone, soprattutto giovani, che cercano positivi per contagiarsi, in modo da ottenere il certificato come guariti. Addirittura qualcuno vuole organizzare dei Corona Party.