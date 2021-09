Il Mattino: "TiSin non ha alcun legame con la Lega"

LUGANO - "Il sindacato TiSin è un’iniziativa privata. Tra i referenti ci sono due esponenti della Lega, ma TiSin non ha alcun legame con il Movimento". In settimana si è parlato molto della vicenda che coinvolge alcune aziende del Mendrisiotto, che stanno facendo firmare ai dipendenti dei CCL con dei salari orari più bassi dei minimi che entreranno in vigore, per chi non ha il CCL, a dicembre. Unia e OCST hanno più volte attaccato anche TiSin, chiamandolo "il sindacato dei padroni" e rimarcando il legame con la Lega.

E ora il Mattino della Domenica, settimanale leghista, dice la sua. "Come tutti, nemmeno noi conosciamo la posizione del sindacato TiSin sulla vicenda che la stampa di regime ed alcuni soldatini della partitocrazia stanno cavalcando alla grande a scopo di politichetta. Attendiamo quindi la conferenza stampa annunciata da TiSin per i prossimi giorni", si legge.

"I sindacati UNIA e OCST non starnazzano certo perché preoccupati per i lavoratori, ma perché temono di perdere affiliati, soldoni e posizioni di monopolio. L’indignazione su comando è tutta pro saccoccia. Ed infatti UNIA e OC$T hanno firmato contratti collettivi a stipendi orari inferiori a quelli che rinfacciano a TiSin di aver concordato", prosegue il pezzo. Che spiega come "il difetto sta nel manico. Si parla di salari di 16 o 17 Fr all’ora: è dunque manifesto che si tratta di frontalieri. Ma ditte che assumono solo, o quasi solo, frontalieri non portano alcun valore aggiunto al Ticino. Creano soltanto dumping salariale, traffico, inquinamento e consumano territorio. Simili aziende nemmeno dovrebbero essere qui. Dunque, se vogliono andarsene, non vanno trattenute. Semmai il contrario"-.

E il Mattino non risparmia un attacco a Bertoli: "Il fatto che il presidente del governicchio cantonale, compagno Manuele Bertoli, si presti a sproposito a blaterare sui media della vicenda, è l’ennesima dimostrazione dell’inadeguatezza del personaggio".