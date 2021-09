Insulti e calci: lite alla pensilina del bus di Bellinzona

BELLINZONA – Un’aggressione si è verificata quest’oggi a Bellinzona, in Via Pellandini. Secondo quanto riferito da La Regione, sono due donne le protagoniste dell’alterco violento. Una donna dai tratti orientali si stava recando alla pensilina del bus, quando una donna – visibilmente alterata – ha cominciato ad aggredirla. Prima con un insulto: “Cinese di me**a, tornatene a casa tua”, poi con un calcio nel petto.

Cadendo, la donna ha battuto la testa rimanendo a terra. Sono stati i passanti ad allertare polizia e ambulanza. Il tutto mentre l’autrice dell’aggressione ha tranquillamente preso il suo posto sul bus. Contattata dal quotidiano, la polizia ha confermato che la donna violenta è stata fermata alla stazione di Giubiasco. Non sono note le condizioni della malcapitata, in ospedale per accertamenti.