"La sanzione sarà pesante"

SEMINE – La maxi rissa scoppiata durante Semine-Locarno, partita valida per la sesta giornata di Terza Lega è finita su tutte le pagine di cronaca dei media locali. Il video che immortala il “match” (non di calcio) sta invece impazzando sui social, mettendo in imbarazzo il calcio regionale, di nuovo al centro di episodi violenti.

Il presidente della Sezione disciplinare della Federazione Ticinese Calcio Riccardo Valsangiacomo non può sbilanciarsi. “È troppo presto – dice a Liberatv –. Siamo in attesa del rapporto arbitrale, che indicherà se possiamo agire da noi o se dobbiamo aprire un’inchiesta per chiarire l’accaduto e i responsabili”.

“Il video l’ho visto anche io. Le immagini parlano chiaro, ma è fondamentale aspettare il referto del direttore di gara. Non posso sbilanciarmi sul tipo di sanzione. Ma di sicuro sarà una sanzione di peso. I protagonisti sanno benissimo che vanno incontro a una sospensione pesante. Si sono già verificati episodi del genere in passato. Ecco, la sanzione immagino andrà in quella direzione se non maggiore. Però, ripeto, prima del rapporto arbitrale non posso aggiungere molto di più”.