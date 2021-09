E se la misura dell'obbligo del certificato Covid restasse in vigore fino al 2026?

BERNA - In teoria, l'obbligo del certificato Covid dovrebbe essere limitato nel tempo e venir tolto quando la situazione sanitaria migliorerà. Ma non ci sono certezze e non è detto.

A svelare un documento interno all'UFSP è Sonntasgzeitung.

Addirittura, si parla di 2026. Non c'è nulla di certo ma l'UFSP valuta quanto costerebbe estendere la misura fino a quella data.

Per ora, la base legale esistente permette di mantenere l'obbligo fino a fine 2022 (anche se la misura per ora è prevista sino al 24 gennaio). Poi la votazione del 28 novembre potrebbe cambiare il quadro.