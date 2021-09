Jonhson&Johnson anche per chi non vuole un vaccino mRNA

BERNA - Da lunedì la Svizzera avrà accesso al vaccino di Johnson&Johnson, ne arriveranno 150 mila dosi, tra cui 6mila destinate al Ticino. Chi potrà usarle?

Lo ha chiarito nella consueta conferenza stampa del mercoledì Christoph Berger, Presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV): "La strategia vaccinale svizzera resta comunque incentrata sui vaccini mRNA. Ci sono pochissime ragioni mediche per le quali non è possibile somministrare un vaccino di questa tipologia".

Dunque, non solo per chi per ragioni mediche non può usare gli altri vaccini, ma anche per chi non vuole farsi iniettare un vaccino mRNA. Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini qualche giorno fa aveva detto che sarebbe stato destinato solo a chi non può avere gli altri vaccini o non ha potuto essere vaccinato perchè bloccato in casa (con troppe difficoltà nella conservazione del siero): si vedrà se le indicazioni da Berna faranno cambiare idea.