Perde il controllo della moto sul Passo della Novena, trasportato in elicottero in ospedale

AIROLO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 14 in territorio di Bedretto, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 32enne motociclista austriaco residente nel Canton Vallese circolava sulla strada del Passo della Novena in direzione di Airolo.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'affrontare una curva piegante a destra ha perso il controllo del mezzo, invadendo dapprima la corsia opposta, urtando un cordolo posto a lato della strada e rovinando infine al suolo per una quarantina di metri fuori dalla carreggiata.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti gli addetti dell'Unità territoriale 4 e i soccorritori della REGA, che hanno prestato le prime cure al centauro e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l'uomo ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.