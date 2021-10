Risalgono i contagi in Svizzera ma diminuisce la pressione sul sistema ospedaliero

BERNA - Dopo alcuni giorni tranquilli sul fronte dei contagi, aumentano i casi di Covid in Svizzera. Oggi tornano infatti a superare i 1'000, attestandosi a 1'240 su 23’324 test eseguiti, con un tasso di positività che sale al 5,32% (nel weekend era stato del 3,74%).

Sono morte 2 persone.

I ricoveri sono stati 21, nei tre giorni erano stati 30.

Dunque, salgono i casi ma diminuisce la pressione sul sistema ospedaliero e sulle cure intense.

In Svizzera si contano attualmente 6’600 persone in isolamento e 4’871 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.