Serata di fuoco a Solduno: ferita una donna. L'autore è stato fermato

LOCARNO – Uno sparo, probabilmente un colpo di arma da fuoco, e una persona ferita, quasi certamente una donna. Il fatto di sangue è accaduto questa sera, giovedì 21 ottobre, in un condominio di via Vallemaggia a Solduno. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di polizia e un'ambulanza. Le prime informazioni frammentarie fanno pensare a una lite domestica. Alcuni testimoni dicono di aver sentito un colpo molto forte, simile a uno sparo, attorno alle 22. Non sono note le condizioni della vittima del drammatico episodio, che è stata trasportata in ospedale, mentre l’autore è stato fermato. Ma non si esclude che all’interno del palazzo, circondato da un cordone di agenti, possa trovarsi un’altra persona coinvolta nei fatti.