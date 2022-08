Como, donna picchiata e violentata in piazza: un arresto

COMO – Notte di violenza e orrore quella tra sabato e domenica 7 luglio a Como, precisamente ai giardini di Piazza Vittoria. Una 58enne di origini bulgare è stata aggredita, picchiata e violentata da un pakistano senza fissa dimora, già identificato dalle forze dell’ordine e arrestato. L'uomo è stato trovato con gli indumenti sporchi di sangue e in stato confusionale. La donna, invece, si trova ricoverata in ospedale con una prognosi di trenta giorni per i traumi riportati.

Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno visto la donna a terra sanguinante e in stato di shock. La donna è stata soccorsa e portata al Sant’Anna. Sotto choc, ha riferito di essere stata picchiata, ferita con un coccio di vetro e abusata. Violenze che, stando alle prime informazioni, sarebbero state subito confermate dai medici in ospedale.