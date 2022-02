Faceva spogliare le pazienti e le palpava nelle parti intime. Medico arrestato

COMO – Un medico “di base” del Comasco è stato arrestato ieri, martedì 22 febbraio, con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, 60 anni, senza precedenti penali, è stato fermato nel pomeriggio dai Carabinieri di Como in base a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale.

Secondo gli inquirenti, durante le visite ambulatoriali, giustificandosi dietro ad immotivate esigenze diagnostiche, il medico faceva denudare le pazienti, per poi toccarle e palparle nelle parti intime, penetrandole anche con le dita. Le indagini, condotte a partire dal dicembre scorso, hanno permesso di ricostruire sette/otto episodi di abusi da parte del 60enne, titolare di uno studio in un paese della cintura di Como.