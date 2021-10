"Io, viva per miracolo". Parla la 22enne dall'ospedale

LUGANO – La 22enne colpita da un colpo di fucile all'addome giovedì sera a Solduno torna a parlare. Dichiarata fuori pericolo nel weekend, la giovane donna si è espressa tramite social nel pomeriggio di oggi.

Viva per miracolo

La 22enne è viva per miracolo. "Sono stata operata tre volte – dice –. Nonostante le difficoltà, sono stata miracolata. Mi sono aggrappata alla vita con tutte le forze che mi rimanevano. Psicologicamente sono distrutta". I pensieri della giovane donna vanno poi a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza in questi difficili giorni. "Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni di dolore insopportabile".