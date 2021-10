BRISSAGO – Un'intera scuola è stata posta in quarantena. Stiamo parlando della scuola Elementari di Brissago, in isolamento fino al primo giorno di novembre. Il provvedimento è stato reso necessario dopo la positività al coronavirus di almeno un bambino per classe.

Nella giornata di domani saranno effettuati dei test a tappeto su base volontaria. Si teme una catena di contagi che – verosimilmente – prolungherebbe la quarantena fino al termine delle vacanze autunnali.