La lettera della figlia di Marco Borradori: "Grazie di cuore a tutti per l'affetto"

LUGANO – Carlotta Borradori, la figlia dell'ex sindaco di Lugano, rompe il silenzio a quasi tre mesi dalla morte di Marco Borradori. Lo fa tramite una lettera pubblicata sul Corriere del Ticino. "Sono passati – scrive – quasi tre mesi da quando tutto il Ticino si è stretto in un grande abbraccio attorno alla mia famiglia. Migliaia di persone hanno voluto manifestare il proprio affetto verso il mio papà con un pensiero, una lacrima, un sorriso".

"Non è facile trovare le parole giuste di fronte a questo sentimento popolare. Sono state settimane difficili e dolorose. (...). Vorrei dirvi che l'amore mi ha fatto bene: mi ha aiutata, consolata e lo porterò sempre nel cuore con immensa gratitudine. Penso anche ai bigliettini e alle lunghe lettere che mi hanno permesso di scoprire lati del suo carattere che non conoscevo". Tanti ora sono i ricordi. "Il sorriso, la voce, la calma e la pazienza (...). Oggi desidero ringraziarvi con un pensiero semplice, dolce come una coppa di gelato. Così, erano le nostre giornate".