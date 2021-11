Una Tesla finisce contro il muro, ferito il conducente

LUGANO - Una Tesla immatricolata in Ticino ha avuto un incidente appena fuori dall'autosilo Balestra a Lugano, causando il ferimento del conducente, anche se per fortuna non serio.

L'uomo stava uscendo dall'autosilo quando si è messo in moto al momento dell'innalzamento della sbarra, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro il muro di fronte, dopo aver abbattuto un fungo di cemento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano ed i pompieri, dato che dal veicolo usciva del fumo.