L'idea di Filippo Broggini: un autosilo sotto piazza Governo

BELLINZONA - L’architetto ticinese Filippo Broggini ha impugnato la sua mattina e ha disegnato una bozza per la creazione di un autosilo in Piazza Governo per “aiutare bar e negozi”. Broggini è stato intervistato da La Regione e ha presentato la sua idea, proponendo anche un preventivo tecnico e finanziario.

L’idea dell’architetto è quella di creare un autosilo sotterraneo in Piazza Governo di due o più piani per circa 64 posteggi e un investimento complessivo pari a 5,7 milioni di franchi. Le due rampe di entrata e uscita – svela al quotidiano – verrebbero collocate all’incrocio tra Via Dogana e Piazza Governo. “Nessuna infrastruttura andrebbe a collidere con gli edifici pubblici e privati affacciati su Piazza Governo, né con la fontana né con gli alberi”.

Secondo Broggini, “la desertificazione del centro storico va combattuta anche investendo nella qualità dello spazio a disposizione in superficie. Ecco che un nuovo piccolo autosilo favorirebbe un approccio diverso”. Della bozza e dei preventivi, Broggini ne ha parlato con il vicesindaco Gianini. “L’accoglienza non stata entusiastica. In fase di analisi, però, coinvolgerei anche i protagonisti della piccola economia locale e gli abitanti del centro storico”, conclude l’architetto a La Regione.