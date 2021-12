Dal Grott Mobil 15mila franchi in beneficenza e "pronti per un altro pranzo di Natale"

LUGANO – Il 2021 è stato un altro anno particolare con meno restrizioni rispetto al 2020, ma pur sempre segnato dalla pandemia tutt’ora in corso. Rispetto al precedente, il Gruppo Amici del Grott Mobil (tutti volontari!), sono riusciti a svolgere un’attività, che ha permesso di ricavare fondi. Buona parte di questi saranno nuovamente donati in beneficenza. In questo 2021 non hanno partecipato e animato le piazze per il 1. Agosto, ma sono riusciti ad animare la Festa d’Autunno in versione molto ridotta, voluta sì dalla Città di Lugano, ma anche da tutti i componenti del Gruppo, ripartendo così dalle nostre tradizioni e soprattutto per lanciare un segnale di solidarietà e vicinanza alle varie associazioni sul territorio.

Domenica 28 novembre al Ristorante Piccolo Vigneto di Lugano-Albonago, si è svolto il tradizionale pranzo dei volontari del Gruppo. Presenti anche Roberto Badaracco, Vice Sindaco di Lugano e Municipale responsabile del Dicastero Eventi e il collega di Municipio Tiziano Galeazzi, responsabile del Dicastero consulenza e gestione della Città di Lugano. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di un gruppo come quello degli Amici del Grott Mobil non solo per la Città, ma per le finalità e la capacità di aggregazione sociale.

Il coordinatore del Gruppo Samuele Degli Antoni ha colto l’occasione per ringraziare i collaboratori che hanno contribuito all’ottima riuscita durante la presenza alla Festa d’Autunno, altresì ai Pranzi di Natale e Pasqua al Centro Bethlehem dell’Fondazione Francesco (Casetta gialla-Resega, Porza) e gestita da Fra Martino Dotta. “Saranno devoluti ben 15'000 CHF ripartiti fra le associazioni: Fondazione Francesco; SIL (Sport invalidi Lugano); Associazione Alessia; Telethon e Fondazione Giuliano Bignasca”, annuncia Degli Antoni.

Pranzo di Natale 2021

Gli amici del Grott Mobil hanno nuovamente architettato, modificandolo il Pranzo gratuito di Natale al Centro Bethlehem, gestito dalla Fondazione Francesco, diretta da Fra Martino Dotta ubicata a Porza (Casetta gialla vis-à-vis la Cornèr Arena). Verrà mantenuto, ma con regole modificate rispetto al passato. Sem Degli Antoni illustra i dettagli: “Innanzitutto chi vorrà mangiare un pasto caldo nel giorno della Natività dovrà contattare lo 091/605.30.40 (dalle 8.30 alle 14.30, entro lunedì dicembre). La modalità di consumazione sarà una: ritirandola dall’esterno della Mensa, sempre con l’obiettivo di raggiungere più persone bisognose possibili, per offrire e condividere in nostra compagnia il pranzo natalizio seppur distanti ma...rigorosamente vicini!”.