Incidente a Rancate, due feriti gravi

RANCATE - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 14 sull'A2 a Rancate, vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Un 38enne cittadino italiano della provincia di Brescia circolava in direzione sud, sulla corsia di destra dell'A2, alla guida di un furgone. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha tamponato un veicolo pesante che lo precedeva.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto, gli addetti dell'Unità territoriale 4 nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al 38enne e alla passeggera del furgone li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, entrambi hanno riportato serie ferite.

Al momento sull'A2 in direzione sud nel tratto interessato dall'incidente si circola su una sola corsia.