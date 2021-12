Scandalo in Vaticano, l'ex arcivescovo Michel Aupetit pizzicato con la 'vergine consacrata' insegnante di teologia

PARIGI/VATICANO– Papa Francesco ha accettato lo scorso 2 dicembre le dimissioni da parte di Michel Aupetit, l'arcivescovo di Parigi, pizzicato (con tanto di foto) da un settimanale francese in compagnia di una donna. Ma lo scandalo si arricchisce di un nuovo capitolo. Quattro giorni dopo l'accettazione, Aupetit è stato immortalato nuovamente in borghese mano nella mano con un'altra donna: Laetitia Calmeyn, 46 anni, vergine consacrata, brillante teologa belga e insegnante presso il prestigioso Collège des Bernardins.

Ma c'è di più. Sarebbe stato proprio Aupetit a far nominare Calmeyn quale insegnante di Teologia morale e fra i due – scrivono in Francia – ci sarebbe più di una semplice amicizia. Da parte sua, l'ex arcivescovo rimprovera ai paparazzi di aver scattato le foto con teleobiettivo per suggerire l'idea di una relazione e dicendosi pronto a trascinare il settimanale in tribunale.