Tragedia ad Arogno: morto un 47enne durante un'escursione

AROGNO – La Polizia cantonale comunica che, in territorio di Arogno, vi è stato un grave infortunio in montagna. Un 47enne escursionista svizzero domiciliato nel Luganese è stato segnalato scomparso verso le 20 di ieri, non essendo rientrato da una passeggiata in zona Monte Sighignola. In breve tempo sono scattate le ricerche da parte di agenti della Polizia cantonale, di uomini del Soccorso alpino svizzero, della Società svizzera di salvataggio di Lugano, dell'Esercito svizzero, di una ditta privata con drone nonché dei soccorritori della Rega.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta di polizia stabilire, il 47enne, ritrovato verso la una di questa notte, è rimasto vittima di una caduta, precipitando per diverse decine di metri in un dirupo a circa 800 metri di altitudine.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l 'intervento del Care Team.