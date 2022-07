Cade per dieci metri: grave infortunio in Valle Verzasca

AQUINO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 16.00 in territorio di Aquino,in Valle Verzasca, vi è stato un infortunio in montagna. Stando a una prima ricostruzione, un 34enne cittadino italiano residente in provincia di Milano stava effettuando un'escursione in zona Valegg da Cansgell in compagnia di un'altra persona.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell'attraversare un riale sopra la cascata, l'uomo è caduto per circa 10 metri. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al 34enne, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

A detta dei medici, l'uomo ha riportato serie ferite: la sua vita è in pericolo. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.