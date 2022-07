Non ce l’ha fatta l’escursionista milanese rimasto vittima del grave infortunio avvenuto ieri in territorio di Aquino, in Valle Verzasca. Il 34enne stava effettuando un'escursione in zona Valegg da Cansgell in compagnia di un'altra persona. Nell'attraversare un riale sopra la cascata, è scivolato, precipitando per circa 10 metri. Le sue condizioni, all’arrivo dei soccorritori della Rega, erano parse da subito disperate. L’uomo è deceduto questa mattina a causa delle gravi ferite riportate.