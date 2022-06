Escursionista muore in Verzasca precipitando per cento metri

FRASCO - La Polizia cantonale comunica che ieri, martedì 7 giugno, poco dopo le 19 in territorio di Frasco vi è stato un infortunio in montagna con esito letale. Stando a una prima ricostruzione, un uomo, la cui identità è ancora formalmente in fase di accertamento, stava effettuando un'escursione in zona Passo di Piatto a un'altitudine di circa 2'000 metri.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta, precipitando per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate.