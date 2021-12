Il teatro per la ginnastica artistica

MENDRISIO - Le risate di uno spettacolo in dialetto a supporto della ginnastica locale. La Compagnia Comica di Mendrisio si unisce in una giornata speciale alla Gym Elite del Mendrisiotto, un binomio che raggruppa due realtà locali di aggregazione e divertimento molto diverse tra loro ma accomunate dalla passione e dalla dedizione per l’arte e lo sport.

Il ricavato dello spettacolo di domenica 19 dicembre, in programma alle ore 16, della compagnia di Diego Bernasconi, sarà infatti destinato alla GEM, composta dalle società di ginnastica di Mendrisio, Chiasso, Balerna, Morbio Inferiore e Stabio, dunque a supporto dei giovani talenti della ginnastica artistica. Nella GEM infatti vi sono ragazzi e ragazze con grande potenziale tecnico e un possibile futuro nel mondo dell’artistica. La società ha visto un graduale e costante sviluppo negli ultimi anni, per quanto riguarda gli esercizi al suolo, la parte tecnica relativa agli attrezzi e a quella coreografica. Ne fanno parte giovanissimi dai 4 ai 15 anni, che allenano la loro passione per cinque/sei volte alla settimana.

Un pomeriggio di svago (anche) per aiutare atlete e atleti, in un periodo non facile per le società per le vicissitudini note e dove si è capito ancora una volta quanto sia importante lo sport come momento di incontro.

Va in scena l’ultimo spettacolo in ordine di tempo della Compagnia, dal titolo “Una Ca da Gabul”, commedia in due atti scritta e diretta da Diego Bernasconi, che nelle scorse settimane ha già tenuto compagnia a tante persone in giro per il Mendrisiotto.

Tra gli interpreti ci sono i volti più amati della compagnia momò come Davide Maggi, Sara Crivelli Raas, Fabiola Jelmini, Giorgio Beretta, Edy Muscionico, Sara Camponovo, Matteo Gerosa e Lucia Crivelli.

La storia, tutta da ridere ma al contempo capace, come spesso capita sulle scene teatrali, di far riflettere e rispecchiare chi la guarda, è improntata su una famiglia, già messa a dura a prova dall’arrivo di due generi per due delle figlie, diversi tra loro ed anche dal resto dell’umanità. Ora anche la terza figlia sta per far entrare nel nucleo familiare un uomo, un altro genero, e gli equilibri zoppicanti rischiano di nuovo di venire stravolti, soprattutto per il suocero e capofamiglia. Insomma, una situazione dove quasi chiunque si può rivedere.

Il costo dello spettacolo, che si svolgerà al Plaza di Mendrisio, è di 25 franchi per gli adulti e di 15 franchi per i giovani sino a 15 anni, e andrà appunto a sostegno della Gym Elite Mendrisiotto.