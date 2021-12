E se non fosse stato un caso isolato? Il prete allontanato dai gerenti del locale pubblico

MENDRISIO - Un setto nasale rotto e tanto scalpore. Il giorno dopo la notizia della denuncia per molestie ai danni di un parroco, non si parla d'altro. L'uomo è ben integrato nella sua parrocchia e secondo alcuni avrebbe accompagnato alcuni giovani, da cui è apprezzato, in discoteca. Per altri, sarebbe stato lì con un gruppo di amici, e nessuno dei presenti al di fuori di chi era con lui sapeva che era un prete.

Ubriaco, avrebbe palpato il sedere a almeno quattro ragazze. Una ha reagito spintonandolo, lui l'ha spinta a sua volta ed è intervenuto un altro ragazzo, forse il compagno della vittima, che gli ha rotto il naso, rendendogli necessario andare al pronto soccorso. Questo quanto detto dalla giovane, che vuole scrivere anche al Vescovo.

Ma stando a La Regione, l'episodio di sabato potrebbe non essere stato un caso isolato. Infatti si starebbero moltiplicando le segnalazioni relative ai suoi comportamenti. E liberatv riporta come l'altra sera i gerenti del locale lo avessero addirittura allontanato dalla discoteca.