Suter: "Hanno rovinato le festività a tutta la popolazione"

BELLINZONA - "Ancora una volta la politica di Berna ha fallito clamorosamente, perché va a rovinare le festività a tutta la popolazione". Massimo Suter, interpellato dal Corriere del Ticino, è decisamente amareggiato e deluso.

I ristoranti non chiuderanno ma la regola del 2G certamente li penalizza. Il presidente di GastroTicino chiede a gran voce che siano riattivati degli aiuti per il suo settore, perchè nessuno vuole licenziare, e spiega come ci sia il dubbio su come comportarsi con i dipendenti non vaccinati. Lui ha scelto, alla fine, di fare il vaccino.

I non vaccinati per le festività ed anche per gran parte di gennaio non potranno recarsi al ristorante e avranno anche delle limitazioni negli incontri di famiglia. "Non si è fatto nulla per cercare soluzioni alternative al vaccino. Anziché potenziare l’apparato negli ospedali, tocchiamo la vita privata delle persone", constata Suter (un po' quello che diceva anche Ueli Maurer).