I paradossi: chi si è vaccinato dopo ha più libertà di chi ha scelto di farlo subito

BERNA - Il 2G plus rischia di non far felice nessuno. I non vaccinati non avranno più accesso, già con il 2G, a moltissime attività, nemmeno con un tampone negativo (tra l'altro l'unico modo di attestare con certezza di non avere il Covid), mentre nei settori in cui si applica il 2G plus anche i vaccinati e i guariti dovranno tamponarsi.

E la politica interviene, con voci contrarie da ogni parte, dal PLR al PS sino anche a chi ha sostenuto la legge Covid sino a poche settimane fa.

Il 2G plus viene visto come uno schiaffo ai vaccinati, peraltro chi ha deciso di vaccinarsi dopo e dunque non più di quattro mesi fa ha dei vantaggi rispetto a chi invece si è prenotato da subito.

Dunque, viene contestata la formula, non piace il certificato così come è pensato ora, sebbene Omicron abbia scombinato i piani di tutti e il Governo si è dovuto adattare.