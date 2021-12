Locarno opta per la chiusura del Villaggio Natalizio

LOCARNO - In considerazione del peggioramento della situazione pandemica e per evitare un eccessivo affollamento in Piazza Grande durante i tradizionali festeggiamenti di San Silvestro, gli organizzatori di Locarno On Ice hanno deciso di chiudere il Villaggio natalizio e la pista di ghiaccio il 31 dicembre, al termine del concerto della Paolo Tomamichel Band, alle ore 20.30, per riaprire l’indomani: alle 10.00 la pista e alle 14.00 il villaggio. Il Municipio, dal canto suo, ha deciso di rinunciare al tradizionale scambio degli auguri previsto ogni primo dell’anno nel salotto di Piazza Grande, con il discorso del Sindaco.

L’Esecutivo cittadino coglie di nuovo l’occasione per ricordare l’importanza di evitare assembramenti e raccomanda fortemente l’uso della mascherina nelle situazioni e nei luoghi in cui non possono essere garantite le dovute distanze tra le persone presenti, in particolare Piazza Grande, Largo Zorzi, Piazza Castello, Piazza Remo Rossi e sottopassi Rotonda. Si tratta di misure di prevenzione molto efficaci per ridurre i contagi e per aumentare la protezione della popolazione, in occasione degli eventi che contrassegnano il passaggio al nuovo anno.



Infine, per quello che riguarda il veglione negli esercizi pubblici, a quest’ultimi verrà concessa

un’autorizzazione di prolungo d’orario sino alle ore 03:00.

Per l’occasione, la Polizia comunale ha emanato le seguenti raccomandazioni:

- Tutti gli esercizi pubblici della Città potranno prolungare il loro orario d’apertura senza farne

richiesta.

- Si richiama la stretta osservanza dell’Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti, relativamente al divieto d’accensione di fuochi d’artificio, lo sparo di mortaretti, bombette, castagnette, ecc., su tutto il territorio giurisdizionale (art. 14).

- Dalle ore 02:00 del 01.01.2022, la musica non dovrà arrecare disturbo alla quiete notturna.

- Rispetto scrupoloso delle disposizioni Covid 19 in vigore al 31.12.2021.