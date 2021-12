LUGANO – Sul tetto dell’ex Macello non c’è più nessuno. Una donna ha ‘resistito fino al pomeriggio di oggi reclamando la scarcerazione dei due arrestati nel corso della notte. Poi è scesa ed è stata portata in centrale per un interrogatorio.



Sul canale Telegram degli autogestiti si apprende che “tutte le persone arrestate sono state rilasciate” e che il presidio davanti all’ex Macello procede “per esprimere solidarietà alle persone colpite dalla repressione”.